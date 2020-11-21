РИАМО - 21 ноя. В Москве завершились соревнования этапа Гран-при по фигурному катанию среди женщин, турнир выиграла Елизавета Туктамышева, сообщает Газета.ru.

«Победу на московском этапе Гран-при одерживает Елизавета Туктамышева! А третьей становится еще одна ученица Алексея Мишина — Анастасия Гулякова», - говорится в сообщении.

Второе место на этапе Гран-при заняла ученица Евгения Плющенко Алена Косторная.

У Туктамышевой - 223,39 балла, у Косторной – 220,78 балла, у Гуляковой – 199,03 балла.

Александра Трусова четыре раза упала в своей произвольной и оказалась на четвертом месте в данном турнире (198,93 балла).​