РИАМО - 21 ноя. Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» провели встречу в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась ничьей, сообщает Газета.ru.

Матч прошел на стадионе «Открытие Арена».

«Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе бело-голубых отличился Дмитрий Скопинцев. За красно-белых мяч забил Роман Зобнин», - говорится в сообщении.

В турнирной таблице российского чемпионата «Спартак» занимает третье место, у команды 29 очков. «Динамо» ​находится на четвертой строчке с 28 баллами.