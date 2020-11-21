РИАМО - 21 ноя. Полицейские задержали 36-летнего жителя Пушкина по подозрению в краже мобильного телефона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» поступило заявление от 58-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил мобильный телефон из дома на 1-м Фабричном проезде. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего местного жителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.