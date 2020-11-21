РИАМО - 21 ноя. На территории новой Москвы каждый год в среднем вводится порядка 300 тысяч квадратных метров индивидуального жилья (ИЖС), с 2012 года построено порядка 2,7 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что текущий год, несмотря на его особенности, связанные с пандемией Covid-19, не стал исключением по количеству введенного жилья.

«На сегодня объем введенного ИЖС с 1 января 2020 года уже составил 333 тысячи квадратных метров. Думаю, по итогам года перешагнем рубеж в 400 тысяч», - сказал Жидкин.

Он добавил, что с июля 2012 года в ТиНАО введено порядка 2,7 миллиона квадратных метров индивидуального жилья, что составляет около 20% от всего объема новостроек в новой Москве за восемь лет.

По его словам, индивидуальное жилье на территории Троицкого и Новомосковского округов пользуется высоким спросом. В 2020 году город выставлял на торги по аренде под строительство индивидуального жилья в новой Москве более 40 участков. Конкуренция на аукционах была значительной, иногда до восьми-девяти участников на лот.