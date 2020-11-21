РИАМО - 21 ноя. В столичном районе Капотня произошло столкновение легковушки и пассажирского автобуса, в результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Во 2-м квартале Капотни в районе дома №12 произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.