РИАМО - 21 ноя. Столичные полицейские задержали на улице Лобачевского 32-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта порядка 1 килограмма марихуаны, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе досмотра автомобиля задержанного был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой около 1 килограмма», - говорится в сообщении.

Наркотик мужчина хранил для того, чтобы сбыть через некоторое время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.