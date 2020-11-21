РИАМО - 21 ноя. Спортсмен из Подмосковья Яго Абуладзе завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Праге, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат Европы по дзюдо стартовал 19 ноября. В турнире принимают участие 345 спортсменов из 40 стран мира.

«В весовой категории до 60 килограммов подмосковный дзюдоист Яго Абуладзе стал серебряным призером первенства», - говорится в сообщении.

Золотую медаль завоевал россиянин Роберт Мшвидобадзе, бронзовые награды поделили между собой испанец Франциско Гарригос и немец Джорр Верстраетен.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет весной, но его пришлось перенести.

«Дзюдоисты разыгрывают 14 комплектов наград - в семи мужских и семи женских весовых категориях. На прошедших международных соревнованиях «Гран-шлем» по дзюдо Абуладзе сумел завоевать золотую медаль в борьбе все с тем же Робертом Мшвидобадзе. Россияне неоднократно встречались друг с другом на различных первенствах», - сказал Терюшков.