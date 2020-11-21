РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в микрорайоне Львовский Подольска, эвакуировали 15 человек, пострадавших нет, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска».

В субботу в 12:11 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: микрорайон Львовский, улица Московская, дом №1б, квартира 43. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПСЧ-77, ПСП ПЧ-257, ПЧ-257, ПСО-17.

«К прибытию первых пожарных расчетов происходил выход черного дыма из окон квартиры на пятом этаже. Во время разведки пожарные подразделения эвакуировали 15 человек по лестничному маршу. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе огнеборцам удалось не допустить распространения огня и в 12:39 локализовать, а в 12:46 ликвидировать возгорание», - говорится в сообщении.

В результате пожара выгорела мебель на кухне на площади 5 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.