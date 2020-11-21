РИАМО - 21 ноя. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево в субботу вечером задержали и отменили 22 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса, еще пять отменили. В Шереметьеве задержали два рейса, отменили восемь. В аэропорту Домодедово задержано два рейса, еще один отменен.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, в данной воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.