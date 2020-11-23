РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Онлайн-занятия эстрадным вокалом проведут в Люберцах в понедельник для всех желающих в рамках проекта министерства культуры Московской области «ДК онлайн», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мастер-классы проведут руководители вокальных студий Красковского культурного центра на платформе Zoom.

«Первое занятие по эстрадному вокалу состоится 23 ноября в 18:00. Его проведет руководитель вокальной студии «Карамельки» Ирина Рыжова. Это онлайн-занятие - новое в рамках проекта министерства культуры Московской области «ДК Онлайн», - говорится в сообщении.

Расписание занятий и актуальные ссылки опубликуют в Telegram-канале «ДК онлайн Люберцы» по ссылке: t.me/onlaindkkraskovo.​​