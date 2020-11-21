РИАМО - 21 ноя. Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг против кубинского спортсмена Салливана Барреры в январе 2021 года, сообщает Газета.ru.
«Экс-чемпион мира в полутяжелом весе сразится со своим оппонентом 30 января 2021 года», - говорится в сообщении.
За участие в поединке Ковалев получит гарантированный гонорар в размере 2,5 миллионов долларов.
Бой Ковалева и Барреры должен был пройти в апреле этого года, но из-за пандемии коронавируса организовать поединок не удалось.
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