РИАМО - 21 ноя. Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг против кубинского спортсмена Салливана Барреры в январе 2021 года, сообщает Газета.ru.

«Экс-чемпион мира в полутяжелом весе сразится со своим оппонентом 30 января 2021 года», - говорится в сообщении.

За участие в поединке Ковалев получит гарантированный гонорар в размере 2,5 миллионов долларов.

Бой Ковалева и Барреры должен был пройти в апреле этого года, но из-за пандемии коронавируса организовать поединок не удалось.​

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