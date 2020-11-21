РИАМО - 21 ноя. В Москве закончился пилотный проект «Бизнес-уик-энд. Старт», в нем приняли участие свыше 14 тысяч школьников и студентов городских колледжей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для учащихся из 67 школ и колледжей провели тренинги по развитию бизнес-навыков и повышению мотивации при создании собственных проектов.

«После окончания программы они могут продолжить развитие в другом проекте правительства Москвы — «Бизнес-уик-энде», а также в закрытом клубе молодых предпринимателей Business Update», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участников программы поделили на команды по пять человек в трех лигах, которые различались по степени проработки проектов. В результате школьники и студенты разработали почти 650 идей.

Компетентное жюри отобрало девять лучших команд по итогам обучения - по три в каждой лиге. Среди проектов-победителей: экосистема для домашних растений, автоматы с дождевиками и зонтиками у метро, создание экоодежды и аксессуаров и так далее.

Приз зрительских симпатий выиграла команда ребят, которая разработала настольную игру в стиле фэнтези «Темная история».