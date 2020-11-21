Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил до 29 ноября ряд ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет на проведение развлекательных и других массовых мероприятий и работу музеев. Подробнее об ограничениях и ситуации с коронавирусом – в материале РИАМО.

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Заболеваемость растет

В Подмосковье продолжается рост заболеваемости Covid-19. За последние сутки зафиксировано 916 новых случаев, выздоровел 561 пациент, 15 погибли. Общее число заболевших с начала пандемии – 101 853.

Власти Подмосковья на 70% увеличили число медицинских бригад и карет скорой помощи, чтобы максимально сократить ожидание по вызовам. Сейчас в подмосковных больницах свободно порядка 22-28% коронавирусных коек. При этом за последние две недели количество выписанных пациентов превысило число поступающих.

Подмосковье привлекает медиков для лечения коронавирусных больных, за прошедшую неделю к работе подключились около 800 врачей и медсестер. Также в регионе спецбригады следят за правильностью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как заявил Андрей Воробьев, главная задача – не допустить локдауна. Для этого власти региона вводят и поэтапно продлевают ограничения, направленные против распространения коронавируса.

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Запрет на работу музеев

Согласно постановлению, которое в пятницу подписал губернатор, в Московской области еще на неделю продлевается запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, введенный 21 октября. Теперь он будет действовать до 29 ноября 2020 года.

Посетителям не запрещены прогулки на территории музеев и усадеб.

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Запрет на мероприятия со зрителями

Также в Подмосковье до 29 ноября продлевается запрет на проведение всевозможных мероприятий с очным присутствием граждан – спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях.

Ранее данное ограничение было введено на месяц, с 21 октября по 22 ноября 2020 года.

Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия и тренировки спортсменов без очного присутствия зрителей.

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С температурой вход запрещен

Также в новом постановлении уточняется значение температуры тела, с которым человека не должны пускать в торговые центры, кафе и рестораны. Она составляет 37 градусов Цельсия и выше. ТРЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров и организации общественного питания обязаны проводить термометрию на входе.

Аналогичное требование относится к работодателям, которые не должны допускать на рабочее место сотрудников с температурой тела от 37 градусов и выше.

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Какие еще действуют ограничения

С 17 октября в Подмосковье запрещены ночные развлекательные мероприятия (дискотеки, караоке, концерты и т.д.), в том числе в кафе и ресторанах, с полуночи до 8 часов утра.

С 11 до 29 ноября у граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями заблокированы социальные карты жителя Московской области для проезда в общественном транспорте. Эти категории граждан обязаны соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.

С 16 до 29 ноября студенты подмосковных колледжей и вузов переведены на дистанционное обучение с блокировкой транспортных карт.

Кроме того, работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников.

В общественных местах действует строгий масочный режим.

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