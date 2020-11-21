РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. Депутат Московской областной думы Владимир Жук, молодогвардейцы местного отделения партии «Единая Россия» передали медикам городской поликлиники Котельников сладкие наборы, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Так Котельники присоединились к акции «Спасибо врачам», прошедшей в Московской области.

«На площадке перед зданием поликлиники собрались депутат Мособлдумы Владимир Жук, депутаты городского совета, члены фракции «Единая Россия», а также молодогвардейцы местного отделения партии. Они вручили медикам сладкие наборы, в них – чай, конфеты, печенье», – говорится в сообщении.

В Котельниках нет отделения, где лежат пациенты с коронавирусом, но врачи лечат жителей с этим диагнозом амбулаторно.

«Спасибо огромное за то, что вы делаете! Пожалуйста, будьте аккуратны. Мы вас ценим и надеемся на вас», – сказал Жук.