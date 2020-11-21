РИАМО - 21 ноя. В октябре этого года произошло наибольшее с марта уменьшение вкладов в российских банках, отток средств составил 0,3%, или 111 миллиардов рублей, сообщает Газета.ru.

По данным Банка России, часть средств была снята вкладчиками с текущих и депозитных счетов кредитных организаций. Без учета эскроу-счетов в банках в РФ отток вкладов физлиц мог бы достичь 0,8%, или 296 миллиардов рублей.

«На фоне низких депозитных ставок население продолжает вкладывать средства в альтернативные финансовые инструменты», - говорится в сообщении.

В марте 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений порядка 315 миллиардов рублей. После этого совокупные остатки средств в банках или увеличивались или немного снижались.​