РИАМО - 21 ноя. В четырехэтажном административном здании в центре столицы произошло короткое замыкание, возгорания не было, из здания вывели около 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 14:25 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Петровка, дом 24, строение 2 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

На первом этаже административного здания в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Из здания до прибытия пожарных были выведены люди для безопасности, всего вывели порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.