РИАМО - 21 ноя. За год железнодорожники модернизировали 36,1 километра путей на МЦД-1 и МЦД-2, из них половина стали бесстыковыми, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Еще 11,8 километра дополнительных главных путей уложено на Киевском направлении МЖД для будущего МЦД-4», – говорится в сообщении.

Кроме того, за год были введены в эксплуатацию два железнодорожных моста: через Москву-реку между станцией Фили и Белорусским вокзалом на МЦД-1 и через реку Незнайку Киевского направления будущего МЦД-4 рядом с новой станцией Санино.

На соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, которая станет частью будущего МЦД-4, возводятся мост через Москву-реку, автомобильный путепровод через пути Киевского направления и железнодорожная эстакада протяженностью более 2 километров. На эстакаде началось строительство новой станции Камушки.

«Всего за год построено шесть новых остановочных пунктов на МЦД-1, МЦД-2 и будущем МЦД-4 (Славянский бульвар, Остафьево, Курьяново, Пенягино, Волоколамская, Санино), семь станций открыты после реконструкции (Опалиха, Новодачная, Сетунь, Долгопрудная, Нахабино, Мичуринец, Победа)», – добавляется в сообщении.

Продолжается реконструкция 14 станций. Ведется строительство семи новых остановочных пунктов. Для развития МЦД-2 и будущего МЦД-4 проводится реконструкция участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал. Кроме того, возводится новый вокзал в Черкизове.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра путей и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

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