РИАМО - 21 ноя. Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Шоссейной в столице, пожарные спасли пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Шоссейная, дом 57 (ЮВАО), поступило в 16:03 субботы. Возгорание произошло в 12-этажном доме.

«В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 16:28 пожар локализован. В 16:29 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

С вышележащих этажей жилого дома были спасены пять человек, из них двое детей. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.