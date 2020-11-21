РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 ноя. Спасибо врачам медсанчасти №152 в Дзержинском сказали Молодогвардейцы, глава городского округа Дзержинского Людмила Иванова и депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук, они передали медикам цветы и чайные наборы, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Согласитесь, когда мы переживаем за кого-то из близких, мы всегда обнимаем этого человека, вот и сейчас невероятно хочется обнять наших врачей. Но нельзя, они по несколько часов проводят в «красной зоне», спасая жизни наших жителей», - сказала Иванова.

О необходимости всесторонней помощи и поддержки врачей, который находятся на передовой в борьбе с пандемией, высказал мнение и Владимир Жук.

«Когда мы подошли к медсанчасти №152 в Дзержинском, увидели, как человек выходил с вещами из «красной зоны». Выписка. А значит, еще одна победа над коронавирусом. Вирус отступает благодаря людям в спецкостюмах, защитных повязках и масках. Это им мы говорим спасибо. Герои нашего времени – врачи и волонтеры. А на акции они встретились лицом к лицу. Такие акции – еще одна возможность поблагодарить наших врачей за их работу», – отметил парламентарий.

Ребята из «Молодой Гвардии» во главе с Никитой Гагариным готовили подарки неделю.

«Мы благодарны не только тем сотрудникам, которые трудятся в 152-й медсанчасти, но работникам больницы и поликлиники, медикам детских учреждений здравоохранения. Еще раз большое спасибо всем врачам нашего города», – добавила Иванова.

Врачи поблагодарили за оказанный знак внимания и пожелали в ответ всем не болеть и беречь себя.