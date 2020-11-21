РИАМО - 21 ноя. На улице Медиков в Москве в одной из квартир жилого дома произошло возгорание, пожар потушили, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по столице.



«В 13:35 была заявка на загорание в квартире в доме 11 на улице Медиков. Горели личные вещи на площади 10 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возгорание было оперативно ликвидировано. В результате данного инцидента пострадавших нет.