РИАМО - 21 ноя. Второй этап благоустройства парка Малевича в Раздорах Одинцовского городского округа завершится в декабре 2020 года, полностью работы закончат в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На сегодняшний день в парке проложено 12 километров дорожек и тропинок, оборудованы футбольные поля и воркаут-площадки. Руководитель «Дирекции парков Одинцовского городского округа» Оксана Артюхина рассказала, что зимой на территории парка будет проложена лыжня.

«В настоящий момент в парке помимо дорожно-тропиночной сети, футбольных полей и воркаута есть волейбольные площадки, обустроенные входные группы, павильоны проката и кафе, автостоянка, система освещения и видеонаблюдения. Проведен большой объем работ по уборке леса», - уточнила Артюхина.

Часть инфраструктурных объектов парка уже открыта для посетителей. Полностью благоустройство парка Малевича планируется завершить в 2021 году. После этого он станет одним из самых больших подобных объектов в Подмосковье.