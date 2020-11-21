РИАМО - 21 ноя. Российский исполнитель и композитор Леонид Агутин одержал победу в номинации «Мировая музыка» на международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition, сообщает Газета.ru.

«Совместная песня Агутина и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка». Также композиция вошла в шорт-лист в номинации «Только текст» за лучшую лирику», - говорится в сообщении.

Кроме того, в финал международного конкурса прошел российский гитарист Роман Мирошниченко, он представил композицию Alien's Electrik Dream.

Международный конкурс USA Songwriting Competition проводится с 1995 года.​