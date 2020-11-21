РИАМО - 21 ноя. В текущем году в Одинцовском городском округе в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий за счет средств муниципального бюджета было установлено 12 детских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Детские площадки появились на территории десяти населенных пунктов: Голицыно, Лесной городок, ВНИИССОК, Большие и Малые Вяземы, Старый городок, Барвиха, Заречье, Новоивановское и Усово-Тупик.

«В этом году в Одинцовском округе мы установили 12 новых детских площадок. В обязательном порядке были выполнены мероприятия по приведению прилегающих к площадкам территорий в надлежащий вид: выравнивание поверхностей, уборка мусора», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что в следующем году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий запланировано установить еще 22 игровых комплекса.

В 2021 году в рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье» планируется установить десять современных игровых площадок: в Звенигороде – пять, в Одинцове – четыре и одну в деревне Марьино.