РИАМО - 21 ноя. В столице после 14-15 часов 22 ноября прогнозируется снегопад, который усилится к вечеру и перейдет в метель, непогода сохранится и 23 ноября, сообщается на сайте «Метеовести».

Дневная температура в городе будет в пределах 0 – минус 2 градуса. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером ветер прогнозируется порывистый.

«Натиск циклона «Сара» усилится в ночь на понедельник и особенно в утренний час пик, снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее 1 километра, на дорогах заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении», – говорится в сообщении.

Минимальная температура 23 ноября будет минус 3 – минус 1 градус, днем осадки ослабеют, а температура повысится до 0 – плюс 2 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице резко понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых горожан.

За это время может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в мегаполисе может вырасти до 5-10 сантиметров, на юге Московской области – 10-15 сантиметров.