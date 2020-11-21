РИАМО - 21 ноя. Реставрация входных дверей павильона №5 на столичной ВДНХ подходит к концу, их установили на парадном входе в здание, двери инкрустированы янтарем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Полотна из монгольского дуба инкрустированы крупным шлифованным янтарем и украшены резным латвийским орнаментом из колосьев, диковинных цветов и листьев. Эти двери - произведение декоративно-прикладного искусства. Их специально изготовили по проекту художника В.Я. Тилтиньша к открытию павильона в 1954 году», - говорится в сообщении.

Двери павильона сохранились в удовлетворительном состоянии, но были потертости и сколы на резьбе, на створках - следы от крепления задвижек и замков. Также одна доска, одна ручка, часть реек с дверей были утрачены.

Специалисты в рамках работ заменили детали дверей, пострадавшие от влаги. Теперь там стоят аналогичные детали, восстановленные по архивным материалам, из монгольского дуба. Кроме того, реставраторы воссоздали утраченные металлические накладки.

После проведения основных работ по реставрации дверей их поставили на прежнее место и укрыли защитным коробом, который поможет предотвратить загрязнение, так как работы по реставрации павильона продолжаются.

В павильоне после окончания работ планируют разместить музей комплекса городского хозяйства.