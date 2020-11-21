РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В деревне Кутьино Подольска владельцы земли начали очищать территорию и откачали сточные воды с территории бывших ферм, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Территориальный отдел «Дубровицкий» продолжает контролировать выполнение мероприятий по очистке территории бывших ферм в деревне Кутьино. Ранее план мероприятий обсудили на встрече актива деревни, представителей собственника группы компаний «Банк-Абсолют» и заместителя главы администрации Сергея Иванова.

«Сотрудники теротдела в постоянном режиме взаимодействуют с представителями группы компаний «Банк-Абсолют», которые добросовестно выполняют намеченные мероприятия. Территорию очищают, проводят работы по ограничению допуска посторонних. 19 ноября откачали сточные воды», - сказал Боярко.

Теперь стоки не попадут на территорию деревни. Работы продолжат и дальше.