РИАМО - 21 ноя. Злоупотребление витаминами грозит человеку токсическим поражением организма, сообщил врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Он подчеркнул, что избыток витаминов чаще даже более опасен, чем дефицит.

«Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы», – сказал Бессмертный в интервью радио Sputnik.

По его словам, при гипервитаминозе может наблюдаться тошнота, вялость, усталость.

«При гипервитаминозе D – рвота, то есть все признаки интоксикации. Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение», – отметил Бессмертный.

Врач добавил, что при правильном и качественном питании потребности в дополнительном приеме витаминов нет.​