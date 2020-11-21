РИАМО - 21 ноя. У барельефа «Улица Коломенских курсантов» в Коломне открыли памятный знак к 200-летию образования Михайловского артиллерийского училища, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

«Более 50 лет оно (училище - ред.) дислоцировалось в нашем городе. За это время Коломенское ВАКУ подготовило порядка 14 тысяч высокопрофессиональных офицеров-артиллеристов», - написал Лебедев в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что выпускники училища навсегда стали товарищами и единомышленниками. Их желание сохранить память о своем легендарном училище помогло реализовать данный проект.

«Спасибо за такой подарок родному округу и всем его жителям!» - заключил глава городского округа.

Коломенское Высшее артиллерийское командное училище действовало (КВАКУ) с 1968 года. 21 июня 2008 года в КВАКУ был произведен последний, 254-й выпуск офицеров.