РИАМО - 21 ноя. В субботу исполнился год с момента запуска поездов по Московским центральным диаметрам, за это время по МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 130 миллионов пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» перевез 61 миллион человек, МЦД-2 «Курско-Рижский» — 69 миллионов пассажиров.

«К открытию двух первых диаметров схему МЦД интегрировали в карту метро, в том числе — в приложении «Метро Москвы». Пассажиры смогли построить новые маршруты и увидеть пересадки с метро на диаметры. За год пользователи приложения построили более 7,5 миллионов маршрутов по МЦД», - говорится в сообщении.

С МЦД можно бесплатно пересесть на 20 станций столичной подземки в течение 90 минут с момента первой валидации транспортной карты «Тройка». К 2024 году их число вырастет до 27. За год работы пассажиры первых двух диаметров совершили свыше 16,5 миллионов бесплатных пересадок.

Проект Московских центральных диаметров продолжает активно развиваться. На сегодняшний день проектируются и готовятся к запуску МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (Зеленоград - Раменское), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (Апрелевка - Железнодорожный) и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» (Пушкино - Домодедово). Эти три диаметра планируется запустить до конца 2025 года.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

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