РИАМО - 21 ноя. Исполнился год с момента запуска первых линий Московских центральных диаметров (МЦД), за это время данный вид транспорта зарекомендовал себя как комфортный и доступный, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МЦД сегодня отмечает юбилей: ровно год назад мы с Сергеем Собяниным и РЖД открыли первые маршруты диаметров. За это время проект доказал, что нужен Московскому региону. Мы говорили с разными жителями Подмосковья – от студентов до пенсионеров, и все оценивают МЦД как удобный, комфортный, доступный и дешевый транспорт», - написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что развитие Московских центральных диаметров продолжается.

«В этом году открываем станции на Ярославском направлении и строим новую линию, которая свяжет Раменское с Крюковом. Она откроется в конце 2022 – начале 2023 года. А уже со следующего года жители Москвы и Подмосковья смогут использовать единую карту для поездок на всех видах транспорта, в том числе и МЦД», - подчеркнул Воробьев.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра путей и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

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