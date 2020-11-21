РИАМО - 21 ноя. Подмосковные спортсмены завоевали две награды на всероссийском детско-юношеском турнире по гольфу, который проходил с 17 по 20 ноября в Геленджике, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Владимир Бочаров удостоился серебряной медали среди юношей 2004-2005 годов рождения, а Алина Щептева стала бронзовым призером среди юниорок 2002-2003 годов рождения», - говорится в сообщении.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях: юниоры и юниорки 2002-2003 годов рождения, девушки и юноши 2004-2005 годов рождения, а также девочки и мальчики 2006-2010 годов рождения.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в соревнованиях принимали участие 58 спортсменов из семи регионов страны.

«На первом этапе серии детско-юношеских турниров по гольфу, который проходил в Дмитровском округе Московской области, подмосковные спортсмены также завоевали две медали. Владимир Бочаров стал серебряным, а Стефан Стефанович бронзовым призером соревнований», - сказал Терюшков.