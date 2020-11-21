РИАМО - 21 ноя. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 22 ноября из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду будет действовать с 10:00 до 22:00 22 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Белгородской областях Центрального федерального округа.

22 ноября температура в Московском регионе ожидается от минус 2 до 0 градусов. Прогнозируется облачная погода. Во второй половине дня снег, местами метель, гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.