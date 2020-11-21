РИАМО - 21 ноя. Электробусы запустили в Москве на маршруте т18, он стал 39-м по счету, который обслуживается этим современным видом транспорта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Новая неделя — новый электробусный маршрут. В этот раз это т18 «Рижский вокзал — Стрельбищенский переулок». Это значит, что уже на 39 маршрутах в городе поездки стали быстрее и тише, а воздух — чище», - говорится в сообщении.

Электробусы курсируют через Мещанский район, район Марьина Роща, Тверской и Пресненский районы. Современный транспорт отвозит пассажиров от Рижского вокзала через станцию метро «Марьина Роща», Третье транспортное кольцо, Белорусский вокзал, станцию метро «Улица 1905 года» до Стрельбищенского переулка.

Со следующего года в столице полностью откажутся от закупок дизельного общественного транспорта. А к 2030 году мегаполис планирует полностью перейти на трамваи и электробусы.

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