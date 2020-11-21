РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. В подмосковных Котельниках около 90 рабочих находятся на объекте ЖК «Белая Дача», там продолжаются работы по благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации Котельников провели выездную проверку в рамках завершения строительства корпуса №17А в ЖК «Белая Дача».

«На объекте находятся около 90 человек. Продолжаются работы по благоустройству территории, обустройству напольного покрытия в подземном паркинге, монтажу лифтового оборудования, отделочные работы в местах общего пользования, работы по остеклению и закрытию теплового контура, работы по монтажу вентиляционного оборудования в подземном паркинге. Начаты работы по прокладке слаботочных инженерных систем», - говорится в сообщении.

До конца ноября 2020 года объект планируется обеспечить теплоснабжением. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года. Ключи от квартир получат 258 человек.