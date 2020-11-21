РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником.

«С Днем работника налоговой службы! Сегодня ФНС России отмечает 30-летний юбилей», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что за время существования службы в налоговой системе произошли качественные перемены к лучшему. Так, большинство услуг теперь можно получить, не выходя из дома, благодаря онлайн-сервисам. Терабайты данных хранятся в центрах обработки данных.

«На пике пандемии этой весной меры господдержки, предложенные нашим президентом Владимиром Путиным, удалось быстро и адресно реализовать именно благодаря данным ФНС России. Миллионы граждан и предпринимателей вовремя получили необходимую помощь буквально в несколько кликов», - добавила Хаймурзина.

По ее словам, в инспекции ФНС по Красногорску трудится 196 человек.

«Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, неравнодушие и верность профессии», - отметила Хаймурзина.

Глава муниципалитета пожелала сотрудникам ФНС мира, добра и благополучия.

«Пусть результаты вашего труда и дальше служат залогом устойчивого развития нашей страны. С праздником!» - заключила Хаймурзина.