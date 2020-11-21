РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. В субботу в Instagram-аккаунте библиотеки «Томилино» городского округа Люберцы состоится вечер поэзии «На волнах поэзии, на волнах души», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Прямой эфир начнется в 15:00.

«На творческом вечере выступят участники клуба городских поэтов «Старый кот» (его организатор - Андрей Бабин, член Союза писателей России). Присоединиться к прямому эфиру в аккаунте @biblioteka_tomilino могут все любители поэзии», - говорится в сообщении.