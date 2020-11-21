РИАМО - 21 ноя. Сезонными особенностями в зимний период часто пользуются мошенники, которые специализируются на автоподставах, сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Зимой, например, закрывают номер снежком, потом автовладелец выезжает, «автоинспектор» его останавливает, говорит, что номер закрыт и человек управляет транспортным средством со скрытым номером», – сказал Славнов в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что зимой увеличивается тормозной путь, но это является не автоподставой, а результатом погодных условий. В холодное время года водители должны держать на дорогах большую дистанцию.

Специалист отметил, что специфических зимних автоподстав не очень много, но злоумышленники постоянно используют несколько схем, которые совершенствуются и подгоняются под текущий сезон.

«Если раньше просто подставляли другую машину, делали ДТП, то сейчас мошенники работают хитрее, учитывают ошибки прошлых лет. То есть машина подъезжает, когда на ней краску уже шкуркой потерли, сигнал связи глушат, свои инспектора приезжают на место», – добавил Славнов.

По его словам, в подставном ДТП также водителю на телефон может перезвонить аварийный комиссар, который скажет, что виноват подставленный человек и лучше сразу заплатить «пострадавшим» деньги.

Юрист посоветовал при любой дорожной аварии оповестить всех, кого только можно: родственников, страховую компанию, в которой дадут консультацию по ситуации, и полицию.

«Когда люди попадают в ДТП, они расстроены, не знают, что делать, отключаются и плывут по течению. Нужно понимать, что довольно странно, когда во время ДТП вам звонит ваш аварийный комиссар. Надо просто включать голову. Всегда вызывайте полицию, оформляйте ДТП, пускай приезжают, смотрят», – подчеркнул Славнов.

Он уточнил, что при наличии свидетелей следует обязательно сфотографировать номера их машин, записать мобильные телефоны водителей.

Славнов порекомендовал водителям во избежание аварий и автоподстав соблюдать дистанцию и боковые интервалы на дороге, выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий.​