РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. Специалисты МУЖКП «Котельники» провели работы по восстановлению асфальтового покрытия в местах проведения ремонтных работ на сетях коммунального снабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

За последнее время ресурсоснабжающее предприятие МУЖКП «Котельники» выполнило большой объем ремонтных работ, в том числе и капитального характера. Любые работы на трубопроводах требуют проведения раскопок, и не всегда по их завершении проблемный участок предстает в первозданном виде.

«Специалисты предприятия выполнили работы по восстановлению асфальтового покрытия в местах проведения ремонтных работ на сетях коммунального снабжения», - говорится в сообщении.