РИАМО - 21 ноя. Убийцей девочки-подростка на западе Москвы мог стать ее 17-летний знакомый, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

20 ноября в квартире на Можайском шоссе обнаружили тело несовершеннолетней со множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Предварительно установлено, что в квартире у подростка находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством», - сказала Иванова.

Следователи изучили камеры видеонаблюдения и допросили соседей, установлен круг общения девочки и проанализирована ее телефонная переписка. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования уголовного дела стоит на личном контроле руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова.