РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Тройня обезьянок-игрунок родилась в «Крокус Сити Океанариуме» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте океанариума.

«У нас родились тройняшки игрунок Жоффруа! Сейчас им около двух месяцев, они уже передвигаются самостоятельно», - говорится в сообщении.

Это первое потомство пары приматов, живущих в океанариуме. Рождение тройни у данного вида - редкость, чаще всего рождается два детеныша, реже один или трое.

«Малыши питаются грудным молоком примерно до 2 месяцев, так что сейчас они уже начинают пробовать корма», - добавляется в материале.

Взрослые особи питаются в основном растительной пищей - плодами, древесными соками и даже нектаром. Но также не прочь полакомиться насекомыми, беспозвоночными и мелкими яйцами.

«В дикой природе эти животные живут в Юго-восточной Бразилии», - заключается в сообщении.