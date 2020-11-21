РИАМО - 21 ноя. Московский школьник получил головку сыра от фермера из Истры Олега Сироты за неожиданную интерпретацию басни «Ворона и Лисица».

Ранее Сирота решил разыскать пятиклассника, который высказал нестандартное мнение о басне Крылова и получил за это двойку. В своем сочинении мальчик назвал лисицу хитрой, ворону - глупой, а сыр - положительным героем, который ни в чем не виноват. Учительница посчитала такую позицию глупой.

«Подарили сыр школьнику Ники, получившему двойку за нестандартное мнение о басне «Ворона и Лисица», ну и, конечно, не обошли вниманием и учительницу, которой тоже многое пришлось пережить, мы ей тоже передали сыра», - написал Сирота в Instagram.

Кроме того, фермер провел для школьника и его одноклассницы экскурсию по своей сыроварне, показал телят и коров, а также угостил пиццей.