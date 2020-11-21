РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. Элементы на детской игровой площадке отремонтировали на улице Кузьминской в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники отдела благоустройства регулярно проводят инспектирование детских площадок на предмет соответствия их установленным стандартам. Так, были устранены выявленные ранее недостатки

«Во дворе дома №9 на улице Кузьминской специалисты подрядной организации отремонтировали элементы детской игровой площадки и 12 скамеек. Возле дома №14 на Силикате был устранен травмоопасный дефект на территории детской площадки», - говорится в сообщении.

А во дворе дома №17 на улице Кузьминской полностью заменили игровой комплекс - теперь детям будет гораздо приятнее проводить время на площадке.