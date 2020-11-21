РИАМО - 21 ноя. Команда Федерации тхэквондо МФТ Московской области показала один из самых высоких результатов на чемпионате и первенстве России, в состав сборной страны по тхэквондо ITF вошли 15 спортсменов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Чемпионат и первенство России по тхэквондо – 2020 прошли 12-15 ноября. Главный российский турнир года состоялся на территории Подмосковья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из всех регионов страны.

«Шесть спортсменов отобрались в состав национальной сборной в юниорской и взрослой возрастных подгруппах, поедут на чемпионат Европы в Испанию в апреле 2021 года и чемпионат мира в Финляндию в сентябре 2021 года», - говорится в сообщении.

Золото в турнире завоевали Эльвира Нюрмяева (взрослая подгруппа, категория 18+, 56 килограммов), Анна Рафальская (взрослая подгруппа, категория 18+, 75 килограммов), Милана Головнева (юниорская подгруппа, категория 14-18 лет, 45 килограммов), Алексей Демкин (юниорская подгруппа, категория 14-18 лет, 56 килограммов).

На втором месте - Андрей Качевский (юниорская подгруппа, категория 14-18 лет, 75 килограммов), а также Анна Лебедева на всероссийских соревнованиях по цветным поясам в категории 14-18 лет, 55 килограммов.

Бронзовую медаль выиграла Полина Барабаш (юниорская подгруппа, 14-18 лет, 55 килограммов).

«В состав юношеской сборной России отобрались девять спортсменов и теперь будут представлять честь региона и страны на Кубке Европы и Кубке мира в 2021 году», - уточняется в материале.

На пьедестал почета по итогам турнира взошли Мария Жиркова, Полина Федорова, Елизавета Пикалова, Александр Баранов, Игорь Земцов, Анна Молочкова. Серебро у Данила Жукова, Полины Низовкиной, Ростислава Федорова. Бронзовую медаль выиграл Тимофей Груздев.

В общей сложности на чемпионате и первенстве России команда Московской области завоевала десять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали.

«Поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением. Впереди вас ждут самые значимые мировые турниры. Желаю им успешного выступления и верю в то, что честь страны в надежных руках!» - сказал президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук.

По его словам, несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, продолжается активное развитие тхэквондо в регионе, создаются возможности для подрастающего поколения достигать самых высоких спортивных результатов.