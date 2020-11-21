РИАМО - 21 ноя. Строящаяся вдоль национального парка «Лосиный остров» Северо-Восточная хорда не будет проходить по территории парка, возведение объекта идет в полосе отвода железной дороги в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Хорда через «Лосиный остров» не проходит. Она проходит в полосе отвода железной дороги, сейчас ведется очистка этой территории от строений, от загрязнения. Дорога будет закрыта экологическими экранами», - сказал Бочкарев.



Он добавил, что Северо-восточная хорда - это очень важный элемент в дорожной инфраструктуре города. С ее вводом до 10% транспортного потока столицы перейдет на новую дорогу.​

В мегаполисе планируется возведение четырех хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.