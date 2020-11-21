РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В Подольском роддоме успешно провели две сложные операции по удалению матки с придатками и опухолью и рецидива дисплазии шейки матки и миомы матки, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Труд оперирующих врачей очень тяжелый, а ответственность при этом огромная. Руководитель онкологической службы Екатерина Мамсурова удалила пациентке матку с придатками и опухолью, а также большой сальник», - говорится в сообщении.

Во 2-м гинекологическом отделении Подольского роддома провели лапароскопическую операцию по поводу рецидива дисплазии шейки матки и миомы матки. Оперировал Алексей Завойкин, ассистировал исполняющий обязанности завотделения Павел Кравец.