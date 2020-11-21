РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Команда девушек 2005-2006 годов рождения спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Подольска вышла в финал первенства Московской области 2021 года в детской лиге, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях по волейболу принимали участие команды из 12 городов Московской области.

«Команда МУ СШОР «Пахра» Подольск по волейболу под руководством тренера Игоря Чутчева показала хорошие результаты. Обыграла команды Королева и Мытищ и со счетом 3:0 и вышла в «Финал шести» первенства Московской области 2021 года в детской лиге, где будет бороться за призовые места. Желаем юным спортсменкам победить всех соперников в финале!» - говорится в сообщении.

В состав сборной МУ СШОР «Пахра» Подольска вошли Екатерина Кавкина, Вера Горбунова, Ольга Блинова, Анастасия Вовковинская, Екатерина Варламова, Анастасия Олиневич, Вероника Молочникова, Арина Исакова, Диана Рогова, Арина Шукалина.