РИАМО - 21 ноя. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций против ряда западных стран до декабря следующего года, сообщает Газета.ru.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560», — говорится в указе.​

Российские контрсанкции предполагают продовольственное эмбарго на продукты питания, которые могут быть импортированы из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.