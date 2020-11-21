РИАМО - 21 ноя. Реконструкцию пяти развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года, работы на развязке с Волоколамским шоссе завершатся в этом году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я думаю, что в 2022 году мы все закончим реконструировать. Развязка МКАД с Волоколамским шоссе является самой критичной. Все остальные, например, развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе по интенсивности несопоставимы с крупными развязками», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что развязки МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе планируется сдать в конце 2021 года. Развязка с Волоколамским шоссе готовится к сдаче в текущем году.

Бочкарев отметил, что реконструкция также ждет развязки в Капотне и на пересечении с улицей Верхние Поля.

«Модернизация старых клеверных развязок позволяет улучшить трафик на пересечениях магистралей, а также разгрузить как прилегающие улицы, так и МКАД», - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что за последние 10 лет на МКАД реконструировали 17 развязок.

Ранее Бочкарев сообщил, что в течение следующих трех лет в Москве планируется построить 272 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.