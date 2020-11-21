РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. В городском округе Люберцы для борьбы со снежными завалами вышли порядка 1140 рабочих и более 290 единиц специализированной техники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В первую очередь очищаем от снега автомобильные дороги и тротуары, дворовые территории, подъезды к медицинским учреждениям, остановки общественного транспорта», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех предписанных норм.