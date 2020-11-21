РИАМО - 21 ноя. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл три встречи подряд на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он оценил свою игру как отличную, сообщает Газета.ru.

Теннисист выиграл у немца Александра Зверева, обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, а затем одолел аргентинца Диего Шварцмана.

«Я отлично играл в двух предыдущих матчах. Считаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось», — сказал Медведев.

Выход в полуфинал турнира АТР россиянин гарантировал себе после победы над Джоковичем. За выход в финал он будет бороться с испанцем Рафаэлем Надалем. Игра запланирована на субботу.​